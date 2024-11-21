Sinan Kaloğlu'dan flaş Jose Mourinho sözleri! "Onunla ilgili 5-6..."
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Maç öncesi Kayserispor'un Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho ile ilgili de flaş açıklamalarda bulunan Kaloğlu, gündeme dair konuştu. İşte ayrıntılar...
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