21 Haziran 2019, Cuma

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Fenerbahçe'den Almanya çıkartması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer teklifi yaptıkları alman golcü Max Kruse'nin durumunu netleştirmek üzere Frankfurt'ta..
21.06.2019

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