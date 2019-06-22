Fenerbahçe'de Kolarov an meselesi
Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'un transferi için geri sayıma geçti.
Sarı lacivertliler perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Sırp futbolcuyla masaya oturdu.
Fenerbahçe yönetimi 33 yaşındaki Kolarov ile yapılan görüşmeler sonucu 2+1 yıllık sözleşme için her konuda anlaşma sağladı.
Sarı lacivertliler, Sırp sol bek için Roma kulübüyle yapılan görüşmelerde sona yaklaştı.
İtalyan ekibiyle1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov'un transferine hem yaşını hem de yüksek ücretini göz önünde bulundurarak kolaylık sağlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Kolarov'u bedelsiz ya da düşük bir bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katabileceği ifade edildi.
Sırp futbolcu 7 sezonluk Manchester City kariyerinin ardından 2017'de Roma'ya transfer oldu. İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov, geçen sezon Roma formasıyla Serie A'da 33 maça çıkarken 8 gol atıp, 1 de asist yaptı.
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