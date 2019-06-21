Fenerbahçe'de stoper arayışı
Savunma hattını yenilemek için kolları sıvayan Fenerbahçe, stoper arayışına hız verdi.
Sarı lacivertli yönetim, Belçika ekibi Antwerp'te forma giyen Dino Arslanagıc ile ilgileniyor.
Belçika basını, Fenerbahçe'nin Arslanagıc ile prensipte anlaşmaya vardığı, Antwerp kulübüyle de pazarlıkların sürdüğünü öne sürdü.
Haberde; sarı lacivertlilerin Arslanagıc transferinde sona yaklaştığı belirtildi.
26 yaşındaki Boşnak asıllı Belçikalı stoper 2017 yazında Mouscron'dan Antwerp'e 400 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arslanagıc, geçtiğimiz sezon Belçika liginde 27 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe'de Roman Neustadter ve Martın Skrtel'in sözleşmeleri sona erdi. Neustadter ile yollar ayrılırken, Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor.
- Başakşehir yıldız futbolcuya veda etti
- Başakşehir'de Kudriashov ile yollar ayrıldı
- Fırtına Halil Dervişoğlu için ısrarcı
- Başakşehir'de Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı
- Vedat Muriç'ten flaş Galatasaray sözleri!
- Fenerbahçe'ye Kongolu golcü
- Fenerbahçe'ye Kongolu golcü
- Fenerbahçe'den taraftara transfer müjdesi!
- Paralimpik atletten inanılmaz başarı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"