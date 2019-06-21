21 Haziran 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de stoper arayışı

Fenerbahçe, Antwerp'te forma giyen Boşnak asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagıc'i gündemine aldı.
21.06.2019

Savunma hattını yenilemek için kolları sıvayan Fenerbahçe, stoper arayışına hız verdi.

Sarı lacivertli yönetim, Belçika ekibi Antwerp'te forma giyen Dino Arslanagıc ile ilgileniyor.

Belçika basını, Fenerbahçe'nin Arslanagıc ile prensipte anlaşmaya vardığı, Antwerp kulübüyle de pazarlıkların sürdüğünü öne sürdü.

Haberde; sarı lacivertlilerin Arslanagıc transferinde sona yaklaştığı belirtildi.

26 yaşındaki Boşnak asıllı Belçikalı stoper 2017 yazında Mouscron'dan Antwerp'e 400 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arslanagıc, geçtiğimiz sezon Belçika liginde 27 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de Roman Neustadter ve Martın Skrtel'in sözleşmeleri sona erdi. Neustadter ile yollar ayrılırken, Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'den taraftara transfer müjdesi! Fenerbahçe'den taraftara transfer müjdesi! 21.06.2019
Fenerbahçe'ye Kongolu golcü Fenerbahçe'ye Kongolu golcü 20.06.2019
Kolarov Fenerbahçe için İstanbul'a geldi Kolarov Fenerbahçe için İstanbul'a geldi 20.06.2019
Fenerbahçe ile Beşiktaş Umut Meraş için kapışıyor Fenerbahçe ile Beşiktaş Umut Meraş için kapışıyor 19.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Almanya'dan Kruse için flaş iddia Almanya'dan Kruse için flaş iddia 19.06.2019
Fenerbahçe Umut Meraş için devrede Fenerbahçe Umut Meraş için devrede 19.06.2019
Ersun Yanal'dan Yevhen Konoplyanka'ya veto! Ersun Yanal'dan Yevhen Konoplyanka'ya veto! 18.06.2019
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında ambulans krizi Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında ambulans krizi 18.06.2019
Hasan Kartal'dan Muriç açıklaması Hasan Kartal'dan Muriç açıklaması 18.06.2019
Fenerbahçe altyapıdan yararlanamadı Fenerbahçe altyapıdan yararlanamadı 18.06.2019
Fenerbahçe Umut Meraş için devreye girdi Fenerbahçe Umut Meraş için devreye girdi 18.06.2019
Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi 18.06.2019
Eljif Elmas'a dev teklif! 12 milyon euro... Eljif Elmas'a dev teklif! 12 milyon euro... 17.06.2019
Forvete son aday Marcus Berg Forvete son aday Marcus Berg 17.06.2019
Fenerbahçe'ye Badelj'de 3 rakip Fenerbahçe'ye Badelj'de 3 rakip 17.06.2019
F.Bahçe'nin gizlice imza attırdığı oyuncular olduğu söyleniyor "F.Bahçe'nin gizlice imza attırdığı oyuncular olduğu söyleniyor" 17.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da beklenmeyen ayrılık! Belhanda ve Diagne derken...
Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası
Galatasaray'dan flaş Şener Özbayraklı kararı!
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı
Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah
Fenerbahçe Kolarov transferinde mutlu sona ulaştı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör