Fenerbahçe'de oyuna geçer not

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçındaki mücadele, teknik ekip tarafından geçer not aldı. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de bu sezonki ilk mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-1'lik skorla aldı. Sonuç Fenerbahçe'de hayal kırıklığına sebep olsa da Ersun Yanal ve teknik heyet, takımın sahada ortaya koyduğu mücadeleden memnun kaldı.

Bireysel hatalarla yenilen gollere rağmen takımın oyun anlayışı, Ersun Yanal'dan geçer not aldı. Tecrübeli teknik adam, oynanan oyuna rağmen savunmada yapılan hatalarla kazanmanın mümkün olmadığını belirtti.

Teknik heyet, Fenerbahçe'nin maçta birçok istatistikte üstün olduğuna dikkat çekti. Sarı-lacivertliler topla oynama, isabetli pas, ikili mücadele gibi istatistiklerde rakibine üstünlük sağladı.

Teknik heyetin savunmadaki bireysel hataların azalması için çalışma yapacağı belirtildi. Özellikle topu oyuna sokarken rakibin önde baskı yapabilme ihtimali ve çevre kontrolüne dikkat edilecek..

Alanyaspor karşısında yenilen ikinci golde Jailson, yapılan baskı sonucu topu çıkaramamıştı. üçüncü golde ise Ozan Tufan kalesine doğru dönerken top kaptırmıştı. Bunlara rağmen teknik heyetin oyunu geriden başlatma konusunda geri adım atması beklenmiyor.