Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

2020/2021 sezonu için hazırlıkları için Topuk Yaylası'na gelen ve çalışmalarını burada sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Mame Thiam da takıma birlikte çalışmalara katıldı. Sarı-lacivertli takımla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ve A Spor yorumcusu Volkan Demir aktardı.

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