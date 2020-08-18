18 Ağustos 2020, Salı

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Perotti'de mutlu son yakın

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Diego Perotti'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Perotti'yi 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.
18.08.2020
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