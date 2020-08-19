19 Ağustos 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe Thiam'ı açıkladı

Fenerbahçe, Senegalli forvet Mame Thiam ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
19.08.2020
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