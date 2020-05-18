18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları

Fenerbahçelilerin en çok merak ettiği konuların başında yeni teknik direktörün kim olacağı geliyor. Birçok teknik adamın adı geçerken, favorinin Nenad Bjelica olduğu belirtiliyor.
18.05.2020
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