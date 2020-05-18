Mehmet Emin Uluç: İbre Erol Bulut'a dönmüş durumda

Fenerbahçe camiası yeni teknik direktörü merak ediyor. Gündemde birçok isim mevcutken, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç aktardı. Uluç, "Abdullah Avcı ismi gündeme geldi ama camianın Avcı'ya sıcak baktığını söylemek mümkün değil" ifadelerini kullanırken, "Bjelica 1+3 yıllık sözleşmeye sıcak bakmıyor, ibre tekrar Erol Bulut'a dönmüş durumda" dedi.

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