18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Mehmet Emin Uluç: İbre Erol Bulut'a dönmüş durumda
Fenerbahçe camiası yeni teknik direktörü merak ediyor. Gündemde birçok isim mevcutken, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç aktardı. Uluç, "Abdullah Avcı ismi gündeme geldi ama camianın Avcı'ya sıcak baktığını söylemek mümkün değil" ifadelerini kullanırken, "Bjelica 1+3 yıllık sözleşmeye sıcak bakmıyor, ibre tekrar Erol Bulut'a dönmüş durumda" dedi.
18.05.2020
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