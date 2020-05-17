Fenerbahçe yerlilere yönelecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda transferde yerli isimlere odaklandıklarını söylemişti. Sarı-lacivertlilerin peşinde olduğu birçok futbolcu var. İşte o isimler...

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