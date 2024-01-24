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Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Deniz Türüç'e sert tepki! "Yazıklar olsun"

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk oldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, Deniz Türüç'e sert tepki gösterdi ve "Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

24 Ocak 2024 | 22:56
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