Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Bu güneşe kar dayanmaz"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...
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