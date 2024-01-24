Fenerbahçe'de Batshuayi'ye yapılan müdahale penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Michy Batshuayi'nin 74. dakikasında ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, "İkili mücadele, bu pozisyona penaltı vermem. Böyle penaltı olmaz. 8-9 dakika sonra verdiler, milletin kafası o zaman karışıyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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