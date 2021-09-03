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Fenerbahçe'de Mergim Berisha ve Max Meyer ilk antrenmanına çıktı | İZLEYİN

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. İki Alman yıldız, sarı-lacivertlilerdeki ilk antrenmanına çıktı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
03.09.2021
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