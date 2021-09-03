03 Eylül 2021, Cuma
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha için flaş sözler! "Büyük bir soru işareti"
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe forvet bölgesini Mergim Berisha ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler Alman yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalarken, bu transferi A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Türk futboluna uygun bir santrafor aldıklarını düşünüyorum. U21'de iyi bir santrafor ama buraya geldiği zaman bir soru işareti. Ne yapar?" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
03.09.2021
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