Fenerbahçe'de kalacak mı? Enner Valencia açıkladı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Enner Valencia, "Avrupa arenasında bir maça çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi. Ekvadorlu golcü ayrıca sözleşmesiyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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