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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci oynayacak mı?

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, 'Sabah Sporu' programında Fenerbahçe'nin, Konyaspor maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci mücadeleye ilk 11'de başlar. Luiz Gustavo da hazır durumda ve oynamasına bir engel yok." dedi. (FB spor haberleri)
07.03.2021
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