Fenerbahçe'de Caner Erkin affedilecek mi?

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, 'Sabah Sporu' programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, "Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu olan Caner Erkin için, başkan, sportif direktör ve Erol Bulut'un tekrar bir araya gelerek alacağı karar doğrultusunda takıma geri döneceğini düşünüyorum." dedi. (FB spor haberleri)

ABONE OL