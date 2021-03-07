07 Mart 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'de Caner Erkin affedilecek mi?
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, 'Sabah Sporu' programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, "Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu olan Caner Erkin için, başkan, sportif direktör ve Erol Bulut'un tekrar bir araya gelerek alacağı karar doğrultusunda takıma geri döneceğini düşünüyorum." dedi. (FB spor haberleri)
07.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- GOL | Freiburg 0-1 RB Leipzig
- Bomba iddia! Zirve yarışında teşvik konusu..."
- Bomba iddia! Zirve yarışında teşvik konusu..."
- Mohamed'in yokluğunda kim oynar?
- Sergen Yalçın'dan maç sonu açıklamalar!
- Toroğlu'dan flaş yorum! "Top direkten dönmese..."
- Hıncal Uluç: "Ali Koç Tribünlerin Ve Sosyal Medyanın Esiri Oldu" / Hıncal Uluç İle Baş Başa
- Bomba iddia! Zirve yarışında teşvik konusu..."
- Trabzonspor'da son durum ne?
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig