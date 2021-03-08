08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin'in durumu belli oluyor! İşte detaylar...
A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, Konyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeleri aktardı. Kul, sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan Caner Erkin'in durumunun Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun kararıyla maçtan sonra belli olacağını ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
08.03.2021
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