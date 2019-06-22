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Fenerbahçe'de gündem Benik Afobe

Forvet hattını güçlendirmek için birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, Stoke City'de forma giyen Benik Afobe ile ilgileniyor.
22.06.2019

Golcü arayışındaki Fenerbahçe, alternatifli bir liste üzerinden temaslarını sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birisi de Championship ekibi Stoke City'de forma giyen Benik Afobe.

26 yaşındaki oyuncunun şartlarını öğrenen yönetim, Stoke City ile temaslara başladı. ​Fenerbahçe'nin ​Afobe için İngiliz ekibine kiralama teklifi sunacağı ifade edildi.

A Spor'a açıklamalar yapan Afobe'nin menajeri Damien Comolli ile görüştüklerini doğrularken,, golcü oyuncu için ​Fenerbahçe'nin iyi bir seçecek olabileceğini ifade etti.

Stoke ​City, geçen yaz Wolverhampton'dan kiraladığı Afobe'nin bonservisini devre arasında 13,5 milyon ​Euro karşılığında aldı. Benik ​Afobe, geçtiğimiz sezon Stoke ​City formasıyla 45 maça çıkarken, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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