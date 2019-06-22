Fenerbahçe'de gündem Benik Afobe
Golcü arayışındaki Fenerbahçe, alternatifli bir liste üzerinden temaslarını sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birisi de Championship ekibi Stoke City'de forma giyen Benik Afobe.
26 yaşındaki oyuncunun şartlarını öğrenen yönetim, Stoke City ile temaslara başladı. Fenerbahçe'nin Afobe için İngiliz ekibine kiralama teklifi sunacağı ifade edildi.
A Spor'a açıklamalar yapan Afobe'nin menajeri Damien Comolli ile görüştüklerini doğrularken,, golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin iyi bir seçecek olabileceğini ifade etti.
Stoke City, geçen yaz Wolverhampton'dan kiraladığı Afobe'nin bonservisini devre arasında 13,5 milyon Euro karşılığında aldı. Benik Afobe, geçtiğimiz sezon Stoke City formasıyla 45 maça çıkarken, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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