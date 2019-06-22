Kolarov tamam gözler UEFA'da | Video haber

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Sarı lacivertli kulüp Kruse, Fejsa ve Konoplyanka gibi oyuncuların transferi içinse UEFA'nın vereceği kararı bekleyecek...