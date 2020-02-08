Fenerbahçe'de gözler kulübede

Fenerbahçe'de yedek oyuncuların performansı şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. Lig maçlarında kulübede oturan isimlerin bazıları, Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında göz doldurdu. Ara transfer döneminde sadece Simon Falette'i kadroya katabilen sarı-lacivertli ekipte yedek kulübesinden gelecek isimlerin daha çok katkı vermesi bekleniyor.

Teknik heyetin ümitli olduğu isimlerin başında Mevlüt Erdinç geliyor... Devre arası kampında kendini toparlayan Mevlüt, Kırklarelispor maçında attığı gollerle dikkat çekti.

Miha Zajc da geçirdiği ciddi sakatlıktan sonra toparlanmaya başladı. Teknik heyet, Zajc'ın hem oyun kurma hem de tehlikeli bölgede topla buluşma özelliklerinden yararlanmak istiyor.

Ersun Yanal'ın kademeli olarak takıma monte ettiği Ferdi Kadıoğlu da sonradan oyuna girdiği maçlarda skora katkıda bulunabilir. Genç oyuncu Süper Lig'de şu ana kadar oyuna girdiği maçlarda 2 gol, 1 asistle oynadı.

İlk yarıda oynamadığı için hala form durumunda eksiği bulunan Mehmet Ekici ise özellikle duran toplarda etkili olabilir.