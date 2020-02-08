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İngiltere'de Vedat Muriç sıkı takipte

Vedat Muriç, İngiltere'de yakın markajda... Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı golcü Premier Lig'de de yüksek sesle konuşuluyor. Tottenham ve Manchester United'ın geniş oyuncu havuzunda bulunan Muriç; Leicester City ile Aston Villa'nın da sıkı takibinde.
08.02.2020

Premier Lig kulüplerinin listesinde olan 25 yaşındaki futbolcu, her hafta ada medyası ve taraftarları arasında adını daha fazla duyuruyor.

İlk olarak 23 şubat pazar günü Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Premier Lig ekiplerinin scoutları da tribünde olacak. Derbiyi seyredecek scoutlar; daha sonra Kosova Milli Takımı'nın EURO 2020 yolunda Makedonya ile 26 Mart tarihindeki play-off yarı final maçına geçecek.

Vedat Muriç'e İngiltere'nin dışında Fransa'dan da talip var. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco'nun Muriç'i gündemine aldığı belirtildi. Şu anda Monaco'da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani'nin İngiltere'ye dönmek istediği kaydedildi. Slimani'yi kadrosunda kiralık oynatan Fransa Ligue 1 temsilcisinin bu nedenle Kosovalı forveti listesine aldığı aktarıldı.

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