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Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Aytemiz Alanyaspor lehine verilen penaltı, net penaltı. Tekrar kararı da doğru." ifadelerini kullandı.
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