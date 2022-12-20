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Fenerbahçe'de Enner Valencia sahalara ne zaman dönecek? Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Trabzonspor maçının kadrosunda olabilecek. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

20 Aralık 2022 | 10:12
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