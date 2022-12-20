FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe - İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 20 Aralık Salı günü saat 21:00'de Ülker Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - İstanbulspor maçını CANLI izle...
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