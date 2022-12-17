Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den Jorge Jesus açıklamaları!
Ligin geri kalanı için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jorge Jesus hakkında konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "İnşallah uzun yıllar burada kalır. Gelişimimizde büyük rolü var." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:48
İrfan Can Kahveci'den Jorge Jesus açıklamaları! 17 Aralık 2022 | 12:00
00:49
Jesus için flaş yorum! "Hareketleri..." 17 Aralık 2022 | 12:00
01:48
O iddiaları değerlendirdi! "Adının anılması çok doğal" 13 Aralık 2022 | 12:00
01:09
Fenerbahçe Samet Akaydın transferini noktaladı! 08 Aralık 2022 | 12:00
25:20
Ferdi A Spor'a konuştu! "Trabzonspor maçını sabırsızlıkla bekliyoruz" 08 Aralık 2022 | 12:00
01:20
"Formayı yırta yırta almaya çalışıyor" 08 Aralık 2022 | 12:00
00:26
F.Bahçe'yi bekleyen taraftarlara Volkan Demirel sürprizi 06 Aralık 2022 | 12:00
01:08
Pedro'nun sakatlığı sonrası transfer gelişmesi! 04 Aralık 2022 | 12:00