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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na flaş Ozan Tufan önerisi!

Son dakika spor habereri: Fenerbahçe'de yaşanan hoca krizinin ardından teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu'na, A Spor yorumcusu Serken Korkmaz'dan flaş öneri geldi. Korkmaz, "Erol Bulut, Ozan Tufan'ı hiç bir şekilde kullanamadı. Şimdi sıra Emre Belözoğlu'nda bakalım sen yapacaksın?" ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)
01.04.2021
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