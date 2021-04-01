Son dakika Fenerbahçe haberi: Hıncal Uluç'tan Emre Belözoğlu yorumu! "Ali Koç dahi karışamayacak"

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu'nun teknik sorumluluk görevine getirilmesini değerlendirdi. Belözoğlu'nun çok başarılı bir kariyeri olduğunu ifade eden Uluç, "Fenerbahçe'de önceden çok başlılık vardı. Şimdi Ali Koç dahi Emre Belözoğlu'na karışamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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