01 Nisan 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika Fenerbahçe haberi: Hıncal Uluç'tan Emre Belözoğlu yorumu! "Ali Koç dahi karışamayacak"
A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu'nun teknik sorumluluk görevine getirilmesini değerlendirdi. Belözoğlu'nun çok başarılı bir kariyeri olduğunu ifade eden Uluç, "Fenerbahçe'de önceden çok başlılık vardı. Şimdi Ali Koç dahi Emre Belözoğlu'na karışamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
01.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- MHK'ye büyük sitem! "Lig tarihinde görülmemiş..."
- Serdar Sarıdağ: "MHK İstediği Hakemi İstediği Maça Atar Ama Zamanlaması Çok Yanlış" / Son Sayfa
- Belözoğlu'na flaş öneri! "Ozan Tufan'ın performansı..."
- MHK'ye büyük sitem! "Lig tarihinde görülmemiş..."
- Emre Belözoğlu'nu bu sözlerle değerlendirdi! "Ali Koç dahi karışamayacak"
- G.Saray Hatay maçına nasıl 11'le çıkacak? İşte son gelişmeler
- Fenerbahçe'nin Futbolcularına Talipler Artıyor! Ahmet Selim Kul Son Gelişmeleri Açıkladı / A Spor
- Mustafa Demirtaş: "Galatasaray'ın İdeal Sisteme Dönmesi Olumlu" / Son Sayfa / 31.03.2021
- F.Bahçe'de neler oluyor? Löw sezon sonunda geliyor mu?
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig