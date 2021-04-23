Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istikrardan yana

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor. Emre Belözoğlu yönetiminde 4 maçta 10 puan toplayan sarı-lacivertliler, rakiplerinin puan kaybetmesiyle şampiyonlu umutlarını artırdı. Küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, son 2 maçın 11'ine benzer bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

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