Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi istatistiklere yansıyor

Bay geçtiği haftada şampiyonluk yarışındaki iki rakibinin de puan kaybetmesi Fenerbahçe'de moralleri yükseltti. Sarı-lacivertliler, düşme hattında yer alan Kasımpaşa ile oynayacakları mücadele öncesi kenetlenirken, son haftalardaki oyunu da daha yukarı taşımak istiyor. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ligde 4 maçta 10 puan toplamayı başardı. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu sonrası pas sayısı ve isabet oranı yükselirken, orta sayısı azaldı.

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