23 Nisan 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi istatistiklere yansıyor
Bay geçtiği haftada şampiyonluk yarışındaki iki rakibinin de puan kaybetmesi Fenerbahçe'de moralleri yükseltti. Sarı-lacivertliler, düşme hattında yer alan Kasımpaşa ile oynayacakları mücadele öncesi kenetlenirken, son haftalardaki oyunu da daha yukarı taşımak istiyor. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ligde 4 maçta 10 puan toplamayı başardı. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu sonrası pas sayısı ve isabet oranı yükselirken, orta sayısı azaldı.
23.04.2021
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