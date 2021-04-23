23 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Kasımpaşa maçında oynayabilecek mi? İşte son gelişmeler
Son dakika Fenerbahçe haberi... A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kul, sakatlığı sebebiyle Başakşehir ile oynanan maçta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün, Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile oynanacak maça ilk 11'de başlayabileceğini söyledi.
23.04.2021
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