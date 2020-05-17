İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları

Fenerbahçe'nin hoca adayları ortaya çıktı. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı üç teknik direktörler görüştüklerini açıklayan Başkan Ali Koç, istedikleri hoca profilini anlatmıştı. Adayların Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Okan Buruk olduğu öğrenildi.

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