Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından Zeki Murat Göle konuştu!

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. Göle, "Sonuna kadar mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Bugün çok büyük bir yürek koydular sahaya. Bu zamanlar, bizim için birlik olma zamanları. Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor, mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

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