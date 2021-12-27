FENERBAHÇE HABERLERİ - Bilic Fenerbahçe'ye geliyor mu? Canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Sezonun ilk yarısında beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile Beşiktaş derbisinden sonra yollar ayrıldı. Ocak ayında koltuğa yeni bir isim getirmek isteyen sarı lacivertli kulüpte en çok konuşulan isim Slaven Bilic. A spor yorumcusu Volkan Demir, Bilic hakkında son durumu açıkladı. Demir, "Slaven Bilic konusu Fenerbahçe'nin Ocak ayında tekrar gündemine gelecek. Haziran'da Çin kulübü tazminat istiyordu ancak şimdi tazminat durumu yok. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin Bilic konusunda bir engeli kalmadı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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