26 Aralık 2021, Pazar
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Erman Toroğlu değerlendirdi! Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçında Pelkas kırmızı kart görmeli miydi?
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Pelkas'ın Chouriar'a yaptığı müdahaleyi değerlendiren Toroğlu, "Pelkas'ın yaptığı iş yanlış. Sarı da versen, kırmızı da versen kimse bir şey diyemez." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
26.12.2021
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