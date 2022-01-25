FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Pesic planını açıkladı! Max Meyer...
A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Max Meyer'in geleceği hakkında konuşan Uluç, "Fenerbahçe, Pesic transferi için takasta Max Meyer'i kullanmayı hedefliyor. Açıkçası Meyer'den nasıl olursa olsun kurtulmak planlanıyor. Ancak çok fazla teklif gelmediği için en azından bu şekilde değerlendirilmek isteniyor" dedi. İşte o sözler...
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