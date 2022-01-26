FENERBAHÇE HABERLERİ: Görüşmeyi açıkladı! "Fenerbahçe Joachim Löw ile bir araya gelecek"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Bilgiç, "Fenerbahçe sezon sonunda Joachim Löw ile bir araya gelecek. Löw'ün aklı hep Fenerbahçe'de" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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