FENERBAHÇE HABERLERİ - Sivasspor maçı sonrası çarpıcı Fenerbahçe tespiti! "3'lü savunmanın anlamı neydi?"
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı. Maçın ardından A Spor yorumcuları Hayri Beşer ve Nevzat Dindar değerlendirmelerde bulundu. Beşer, "Hoca Novak'ın sakatlanması ve Osayi Samuel'i sola çekmesi üzerinden açıklıyor. O zaman sezon başından bu yana 3'lü savunma üzerinde bu kadar tepinmenin anlamı neydi?" dedi. Öte yandan Dindar ise, "Osayi'yi sol bek oynatacak bir çaresizlikteyseniz o zaman kusura bakmayın 3'lü oynat" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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