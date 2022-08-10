Fenerbahçe Slovacko mesaisini tamamladı!
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 3-0'ın rövanşında Slovacko'ya konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Joao Pedro idmana katılmadı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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