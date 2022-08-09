Erman Toroğlu'dan çarpıcı Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı yorumu! "İki takım arasında hiç fark yok"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Biri 1 liraya futbolcu almıştır, diğeri 8-10 liraya almıştır ama iki takım arasında hiç fark yok. Puanı kaybeden Ümraniye oldu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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