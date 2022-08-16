FENERBAHÇE HABERLERİ: Erman Toroğlu o noktaya dikkat çekti! "Anladığım kadarıyla Jorge Jesus..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Öyle oldu böyle oldu ama Fenerbahçe'de bir kımıldama var. Anladığım kadarıyla Jorge Jesus, belirli bir ilk 11 peşinde." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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