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Fenerbahçe Obradovic'ten vazgeçmiyor

Fenerbahçe, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic ile nikah tazelemeye hazırlanıyor.  Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Obradovic'e sarı-lacivertli taraftarların verdiği destek amacına ulaştı.
23.12.2019

Taraftarlar Sırp başantrenörün istifa edeceği söylentilerinin ardından hem sosyal medyada, hem de salonda "Obradovic'e yeni sözleşme" akımını başlattı.

Sarı lacivertli takımın ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında sahasında Teksüt Bandırma ile oynadığı maçta başkan Ali Koç, locasına dönerek, "Obradovic'e yeni sözleşme" şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlara alkışlarla yanıt verdi.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Obradovic, "Yakın zamanda başkan Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy'la birlikte toplantı yaptık. Bulunduğumuz durumdan nasıl çıkabileceğimize dair görüştük. Toplantımız çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy ise konuyla ilgili olarak "Hoca istediği sürece devam eder. İmzaların pek değeri yoktur, gönül işidir. Zeljko farklı bir noktada. Erkek basketbolda bizim için Obradovıc'ten öncesi ve sonrası vardır." açıklamasında bulundu.

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