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Fenerbahçe derbiden kazançlı çıktı

Fenerbahçe, Beşiktaş galibiyetiyle liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki derbilerde yenilmezlik serisini de sürdürdü.
23.12.2019

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden kazançlı çıktı...

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibini 3-1 yenerek puanını 28'e çıkardı ve ligde Beşiktaş'ın önüne geçti... Ersun Yanal'ın öğrencileri, lider Demir Grup Sivasspor ile geçen hafta 8 puana çıkan farkı da 6'ya indirdi.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbilerdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü... Sarı-lacivertliler 15 yıldır Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mağlup olmuyor.

Beşiktaş'a karşı sahasındaki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla alan Fenerbahçe, daha sonra Kadıköy'deki 18 derbide 11 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip Galatasaray'a karşı evindeki son yenilgisini 22 Aralık 1999'da almıştı. O tarihten bu yana Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı Kadıköy'de oynadığı 23 maçta 15 kez galip gelirken 8 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, derbilerdeki üstünlüğünü sadece Kadıköy'de değil, deplasmanlarda da sürdürüyor... Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son 4 yılda sadece 1 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, ezeli rakiplerine karşı son 17 mücadelede 5 galibiyet, 11 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Bu süreçteki tek mağlubiyet, 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'taki 3-1'lik Beşiktaş mağlubiyeti oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 9 derbide biri hükmen 2 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe ayrıca Galatasaray'a karşı ligde 10 maçtır yenilmiyor.

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