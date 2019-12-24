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Ersun Yanal ne zaman açıklama yapacak?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından düzenlediği basın toplantısında hafta içi basın açıklaması yapacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili son gelişmeleri Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve A Spor yorumcusu Volkan Demir aktardı.
24.12.2019

Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Ersun Yanal basın toplantısı değil yazılı bir basın açıklaması yapacak. Yanal, açıklama için çarşamba gününü işaret etmişti. Çarşamba gününü işaret etmesinin sebebi de takımın 2 gün izinli olması ve çarşamba günü toplanılacak olması. Ersun Yanal'ın çarşamba günü öğle saatlerinde Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı çıkışla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz."

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