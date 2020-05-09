Fenerbahçe mali krize çözüm arayışında

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün içinde bulunduğu mali sorunları çözmek için çalışmalara başladı. Yönetim, gayrimenkullerin değerlendirilmesi başta olmak üzere birçok proje üzerinde duruyor.

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