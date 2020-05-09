Zeki Uzundurukan: Bjelica'nın Fenerbahçe ile ilgili bir takım raporları var

Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin teknik direktör gündeminin en önemli isimlerinden Nenad Bjelica hakkında bilgi veren Uzundurukan, "Bjelica'nın Fenerbahçe ile ilgili bir takım raporları var. Fenerbahçe için 'İzlediğim takım yaşlı, çok yavaş.' demiş." ifadelerini kullandı.

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