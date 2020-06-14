Fenerbahçe lige galibiyetle döndü

Fenerbahçe Kayserispor'u zor da olsa yenerek 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sarı-lacivertliler salı günü Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda çok kritik bir maça çıkacak.

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