14 Haziran 2020, Pazar

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Fenerbahçe lige galibiyetle döndü

Fenerbahçe Kayserispor'u zor da olsa yenerek 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sarı-lacivertliler salı günü Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda çok kritik bir maça çıkacak.
14.06.2020
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