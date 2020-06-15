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Fenerbahçe'de kadro değişiyor

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kritik Trabzonspor karşılaşmasında, ilk 11'de birçok değişiklik olacak.
15.06.2020
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